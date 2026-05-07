El defensor desea continuar vinculado a Universidad de Chile. Según detalló, ya se lo comunicó a Azul Azul.

Universidad de Chile recibió un aviso para el mercado de fichajes: una figura pide a gritos su renovación. Ese es el caso de Matías Zaldivia, que en conferencia de prensa confesó su anhelo.

Tras ser consultado sobre su futuro, ya que su contrato concluye el 31 de diciembre de 2026, el defensor central fue tajante. Según reveló, se contactó con la cúpula estudiantil.

Y en dicha conversación, comunicó su deseo de seguir vinculado por otro período a la escuadra universitaria. Ello tendrá que ser resuelto por la directiva antes del término de la temporada.

“El club ya conoce mi postura, es clara. Estoy muy cómodo acá. Obviamente son temas que se hablan puertas adentro, pero ya lo deje explícito“, comenzó señalando.

Luego, el patrón de la zaga de Universidad de Chile agregó: “Lo saben y se han acercado a decirme lo que pensaban y espero que se resuelva pronto. Quiero quedarme“.

Matías Zaldivia confirmó que quiere renovar en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El cariño de Matías Zaldivia por Universidad de Chile

Finalmente, el argentino-chileno expresó su felicidad por lo que ha recorrido y lo que vive en la institución laica. Este paso en su carrera lo ha marcado a fuego y quedará grabado en su corazón.

“Estuve desde un primer momento muy cómodo en este club. La gente me trató muy bien, los hinchas. Después de tres años, la relación con la gente es espectular. Me demuestra su cariño en la cancha, a mi familia”, lanzó.

“El nacimiento de mi primer hija, con esta camiseta… que vaya a la cancha, son todas cosas que van marcando. Me siento muy cómodo y cuando un jugador está tan cómodo como me siento yo, después es más fácil rendir”, cerró.

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En síntesis: