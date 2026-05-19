Danilo Díaz sale a respaldar con todo a cuestionado jugador en la U. de Chile: “No puede salir”

El periodista Danilo Díaz salió a defender con todo a este cuestionado jugador en la U en los últimos duelos.

Universidad de Chile sigue dejando dudas en lo que ha sido esta irregular temporada y todo esto tras lo que fue la derrota por 1-0 ante Cobresal, la que alejó en gran parte a los dirigidos por Fernando Gago de lo que es la lucha por el título.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN y se refirió a lo que ha sido el nivel que ha mostrado la Universidad de Chile al mando de Gago, en la que no ve mayor evolución.

“Tiene poco juego, tuvo el juego con La Serena, el equipo sigue siendo el mismo que comienzo de año con Meneghini, es el mismo equipo, que ahora juega con extremos bien abiertos, pero hay una involución de todo”, partió señalando Díaz.

Agregando a esto, el comunicador enumeró los partidos en donde los ‘Azules’ no ha podido salir como vencedor, en la que futbolísticamente estuvo muy al debe y lejos de poder sumar una victoria, lo que sin duda preocupa.

Díaz defendió con todo a Aránguiz | Foto: Photosport

“Fueron a Viña y no patearon al arco, fueron a Chillan y no patearon al arco, fueron a La Calera y no la agarraron, Cobresal el último duelo que ganó en el torneo fue en febrero…”, declara.

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Concluyendo, Díaz salió a respaldar con todo a Charles Aránguiz, quien ha sido cuestionado por su rendimiento en los últimos partidos e indica que el ‘Príncipe’ es un jugador que nunca puede faltar dentro del equipo, por la jerarquía y nivel que tiene.

“Aránguiz no puede salir, Aránguiz es el jugador que entiende el juego. El único que juega, es el único que cuando la mano está mal, es el único que levanta la cabeza, pero el equipo no juega, no juega”, cerró.

En Síntesis

Cobresal derrotó 1-0 a Universidad de Chile, alejando al club de la lucha por el título.

a Universidad de Chile, alejando al club de la lucha por el título. Fernando Gago fue criticado por el periodista Danilo Díaz tras no mostrar una evolución futbolística.

fue criticado por el periodista Danilo Díaz tras no mostrar una evolución futbolística. Charles Aránguiz fue respaldado por el comunicador, quien destacó su jerarquía dentro del equipo.