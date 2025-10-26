Universidad de Chile sufrió por doble partida en la caída 1-0 ante Universidad Católica por la Liga de Primera. Además del adverso resultado, el conjunto azul tendrá que rezar para no perder a Lucas Assadi.

¿La razón? Tras ingresar en el minuto 57 de la derrota ante la UC, el crack sintió un tirón en el 80′ y fue sustituido urgentemente. Tan solo con sus gestos se evidenció una compleja lesión.

Ante tal panorama, el cuerpo médico azul entró en alerta. El mediapunta de 21 años recibió todos los tratos para prevenir un problema de mayor envergadura, pero los dados ya están tirados.

Luego del compromiso, la promesa de Universidad de Chile se dirigió hasta la Clínica MEDS para realizarse la revisión médica pertinente. ¿Qué le pasó al seleccionado nacional?

En conversación con La Magia Azul, la figura de universitarios fue consultada sobre los resultados de dichos exámenes físicos y lanzó: “No sé, ahí los va a ver el doctor más ratito“.

Tras ello, se le preguntó por una eventual injerencia del césped sintético del Claro Arena en su afección y respondió: “No, tenemos que estar preparados, lamentablemente me tocó a mí. Es parte del fútbol creo yo“.

Lucas Assadi se lesionó y encendió las alarmas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La importancia de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Debido a tal escenario, queda en incertidumbre la participación del talentoso jugador para enfrentar a Lanús por la revancha de las semifinales de Copa Sudamericana. Sería una durísima baja para los azules.

Durante esta temporada, ha disputado un total de 30 encuentros con el club de sus amores, anotando 11 goles y entregando seis asistencias. Los laicos se encomiendan a todos los santos para no quedarse sin él ante los granates.