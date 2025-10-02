En los últimos años, las redes sociales han actuado como un puente inesperado entre la pasión de los más acérrimos hinchas y la gratitud de sus ídolos.

El último ejemplo de esta conexión lo protagonizan un emocionado fanático de Universidad de Chile y el legendario excapitán Luis “Lucho” Musrri, en una historia que aún sigue sumando capítulos.

La emotiva promesa de Luis Musrri al hincha de la U que se hizo viral en Tik Tok

Todo comenzó con un video que rápidamente se convirtió en viral en Tik Tok: en él, un seguidor de la U no puede contener las lágrimas mientras recibe de regalo una histórica camiseta del Romántico Viajero del año 1990.

La imagen que refleja emoción pura y nostalgia fue compartida miles de veces y ya supera las 314 mil reproducciones, conmoviendo a toda la “familia azul”.

El poder de las redes fue tal que el video llegó a los ojos del propio estandarte de aquella camiseta, Luis Musrri. Lejos de ser indiferente, el histórico referente azul se mostró tocado por la emoción del hincha y realizó una promesa pública que ha ilusionado a todos.

Con la humildad que lo caracteriza, el ídolo hizo un llamado abierto en su cuenta de Instagram: “Cuando quiera se la voy a firmar”, aseguró el oriundo de Melipilla.

La promesa de Luis Musrri al hincha azul | FOTO: Captura Instagram

Así, el fútbol, una vez más, une generaciones en un gesto que los hinchas de la U difícilmente olvidarán.