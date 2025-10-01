Nadie puede dudar de que Johnny Herrera es voz autorizada para hablar de Universidad de Chile. Sin embargo, esta vez el ídolo azul no habló de la mejor manera del club: lo culpó del declive de Cristóbal Campos.

En entrevista con el podcast Pin Up, conducido por Fernando Solabarrieta, el actual comentarista deportivo se refirió a la pesadilla que tuvo que vivir su regalón. No la ha pasado para nada bien.

¿A qué aludió? Fulminó a los encargados de rodear al que alguna vez asomó como promesa del fútbol chileno. Ante ello, no dudó un segundo en destrozar al equipo de sus amores.

“Hay hartos que lo han pasado mal, ni hablar por ejemplo de Cristóbal Campos.

Lo hacían mierda fuera, periodismo, representantes, los dirigentes, era el recambio natural“, comenzó indicando.

En dicha línea, la leyenda de Universidad de Chile agregó sobre su querido pupilo: “Fue seleccionado nacional con (Eduardo) Berizzo y a los seis meses jugaba en Tercera (División)“.

Fue en tal punto que se lanzó contra el club, señalando: “Se lo recagaron, abusaron de él. Los dirigentes de la U también, le cagaron la carrera, no lo hizo él. Ahora está firme, tienen un objetivo claro, que es volver a jugar”.

Johnny Herrera defendió a Cristóbal Campos y disparó contra Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

En que está Cristóbal Campos, la estrella fugaz de Universidad de Chile

Cabe destacar que tras sufrir su accidente automovilístico, el arquero de 26 años comenzó su proceso de recuperación. Actualmente, entrena junto a Provincial Talagante con un objetivo: retornar al profesionalismo.