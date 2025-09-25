Universidad de Chile tiene todo listo para medirse contra Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. El cuerpo técnico resolvió con qué jugadores buscará la clasificación tras el 0-0 del partido de ida.

Luego del empate sin goles en territorio peruano, Gustavo Álvarez tuvo que ajustar el once inicial por obligación. ¿La razón? Perdió a uno de sus principales emblemas por un desgarro.

A pesar de viajar al norte del país, Marcelo Díaz no jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El capitán de los azules será reemplazado en el mediocampo por Sebastián Rodríguez.

Dicha modificación, la única respecto a la formación titular del primer encuentro ante los limeños el 18 de septiembre. Se mantendrá la misma base, destacando la ratificación de Nicolás Guerra en el ataque.

Cabe destacar que para este encuentro, Universidad de Chile recuperó a Lucas Di Yorio, Nicolás Ramírez e Israel Poblete. Dicho grupo superó sus respectivos tratamientos y estará presentes en la Región de Coquimbo.

Universidad de Chile intentará derrotar a Alianza Lima y avanzar en Copa Sudamericana. (Créditos: Photosport)

La formación de Universidad de Chile ante Alianza Lima

El once azul será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.

Dicho compromiso, válido por la revancha de los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará este jueves 25 de septiembre. Será desde las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.