Universidad de Chile tiene un objetivo: derrotar a Alianza Lima y acceder a las semifinales de Copa Sudamericana. En tal instancia, hay un viejo conocido que espera por el conjunto azul.

¿Quién es? Trabaja en Lanús, el primer equipo que ingresó a la ronda de los cuatro mejores del certamen continental. Si el cuadro laico avanza a dicha fase, se reencontrará con él.

Su nombre: Xavier Tamarit. El ayudante técnico de Mauricio Pellegrino (entrenador del elenco granate) conversó con AS Chile y se refirió a una eventual llave ante los azules. Para él, sería una oportunidad emocionante.

“Fue una experiencia increíble. Estoy muy agradecido siempre de la U por el paso que tuvimos allí. Es un club grande, están jugando bien, así que sería bonito encontrarnos con ellos en semifinales y que nosotros pasemos a la final“, lanzó.

En dicha línea, aportó: “Siempre uno sigue a los clubes por donde pasó (…) Conocemos a varios jugadores que todavía siguen ahí y, de vez en cuando, la liga chilena la sigo harto, más allá de la Copa Sudamericana“.

Xavier Tamarit analizó el posible enfrentamiento contra Universidad de Chile en Copa Sudamericana. (Photosport)

El momento de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Finalmente, el español se refirió a la evolución de Lucas Assadi en el primer equipo de los azules. Fue parte del grupo que ayudó a dirigir durante su estadía en la institución en 2023.

“Era un chico en el que se veía un potencial enorme. Le faltaba dar un salto, crecer un poco en ciertos aspectos futbolísticos, pero se veía como un jugador que en el momento que creciera, iba a ser determinante“, cerró.