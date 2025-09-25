Universidad de Chile cuenta las horas para enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. El cuadro azul definirá la llave en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En caso de conseguir la victoria, accederá a las semifinales del certamen, por lo que Rodrigo Herrera le habló fuerte y claro al conjunto laico: el triunfo es una obligación.

En conversación con BOLAVIP Chile, el destacado periodista analizó la revancha ante el elenco peruano. Para él, no hay duda de que los azules son los favoritos para quedarse con la clasificación.

“O sea, la U debiera pasar y si no pasa es porque se enreda sola. Empatar en Lima y resolver en Coquimbo, me parece que es una tremenda ventaja. Creo que la U es más equipo que Alianza“, comentó.

“Tampoco hay que desmerecer a los peruanos que han tenido una buena performance como visita, pero está muy claro de que la U es favorita“, agregó el comunicador.

Rodrigo Herrera presionó a Universidad de Chile antes de la definición contra Alianza Lima.

El partido clave para Universidad de Chile

Finalmente, Rodrigo Herrera comparó dicho compromiso con algunos que quedaron marcados en la historia del club. Es una instancia decisiva: el que gane se meterá en la ronda de los cuatros mejores de Copa Sudamericana.

“La U tiene que ganar, es el partido más importante del año. Estar en una semifinal continental es demasiado importante, algo que no se da desde el 2012, cuando llegó a la semifinal de la Copa Libertadores”, reflexionó.

“Por lo tanto, no pueden desaprovechar ese tiro. Está a la mano llegar a una semifinal y si la U repite el nivel del Perú, no tengo dudas que va a pasar“, concluyó.