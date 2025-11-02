Universidad de Chile cerró una semana para el olvido tras la derrota ante Huachipato 1-0 en el CAP de Talcahuano. Los azules que venían de perder el Clásico universitario ante la UC y la eliminación de Copa Sudamericana a manos de Lanús, este domingo recibieron una última estocada que los dejó muy lejos del Chile 2.

Uno que sacó la cara tras la dolorosa derrota en el último minuto fue el defensa Fabián Hormazábal quien reconoció el cansancio del equipo por la cantidad de partidos que jugó en tan pocos días.

“Tenemos varios partidos en el cuerpo, pero cada uno tiene que estar preparado para la decisión que tome el cuerpo técnico, para decidir quien tiene que jugar”, reconoció el autor de la falta que terminó en el penal que le dio el triunfo a los acereros.

“Nos han tocado unas duras derrotas, pero nada tenemos que estar firmes de cara a lo que se viene. Tenemos claro que tenemos que ganar todos los partidos que nos quedan“, agregó Hormazábal, quien afirmó estar consciente que de ahora la U no tiene margen de error.

“Nos quedan partidos y vamos a pelear para ganar todos los que quedan. tengo que recuperarme mental y físicamente para estar preparado”, cerró el ex lateral de O’Higgins.

Después de dos caídas al hilo en la Liga de Primera, Universidad de Chile buscará volver al triunfo a mitad de semana cuando el próximo miércoles reciba de local a Everton en duelo pendiente de la fecha 21.

