Universidad de Chile llega a un momento crítico de su calendario. Este domingo enfrentará a Colo Colo por la Supercopa, un Superclásico que ya genera expectación entre los hinchas.

Luego de ese compromiso, el Romántico Viajero tendrá que viajar hasta Perú para medirse ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero Gustavo Álvarez ya comienza a preocuparse por las bajas que afectarán al equipo.

Gustavo Álvarez sufre con las bajas en Universidad de Chile

La primera confirmada es Lucas Di Yorio, quien no podrá estar disponible tras adelantar su operación de menisco debido a las molestias que arrastraba. A esto se suma la duda de Israel Poblete, ausente desde mediados de agosto por un problema muscular, complicando la planificación de Álvarez para ambos compromisos.

Pero las malas noticias no terminan allí. En las últimas horas, el periodista Marcelo Díaz confirmó en TNT Sports que Nicolás Ramírez está desgarrado y no llegará para el duelo ante el Cacique en el Estadio Santa Laura, aunque trabajan para que pueda estar frente a los Íntimos.

En la U están realizando todos los esfuerzos para que el defensor llegue al compromiso internacional | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Con un calendario exigente y decisiones claves por tomar, el entrenador azul evalúa cuidadosamente las alternativas del plantel, tratando de mantener un rendimiento competitivo en todos los frentes y gestionar las ausencias de jugadores fundamentales.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Colo Colo vs. la U por la Supercopa?

La U jugará ante Colo Colo este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura por la Supercopa.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Alianza Lima vs. la U por la Copa Sudamericana?

La U visitará a Alianza Lima el jueves a las 21:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana.