La Copa Libertadores Femenina 2025 continúa su curso, y uno de los partidos más esperados es el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Deportivo Cali por el Grupo D.

Las Leonas, dirigidas por Cristóbal Jiménez, se encuentran en una situación crítica tras dos empates en sus primeros partidos. Este duelo se presenta como una verdadera final para las azules, que necesitan una victoria para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Por otro lado, Las Caleñas llegan a este encuentro con cuatro puntos, liderando la zona. Las colombianas han mostrado un rendimiento sólido, lo que hace de este partido un desafío aún mayor para la escuadra chilena.

¿A qué hora es el partido entre Universidad de Chile y Deportivo Cali?

El partido entre Universidad de Chile y Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina 2025 se disputará el jueves 9 de octubre de 2025 a las 16:00 horas (hora de Chile) en el Estadio Florencio Sola en Banfield, Argentina.

Internet: ¿Cómo ver el partido?

Para los aficionados que deseen ver el partido de forma gratuita, la única opción disponible en Chile es a través de la plataforma de streaming Pluto TV. La aplicación está disponible para dispositivos Android, iOS, Smart TVs y también se puede acceder a través de su sitio web oficial.

La U se juega el todo o nada en el certamen internacional | FOTO: Universidad de Chile

Cómo acceder a Pluto TV para ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali

Opción 1: Por el sitio web

Ingresa a www.pluto.tv desde cualquier navegador. En la guía de canales en vivo, busca la sección “Deportes”. Haz clic en el canal Pluto TV Deportes a la hora del partido.

Opción 2: Con la aplicación