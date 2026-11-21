Este es el jugador de la Universidad de Chile que más críticas se ha llevado en el primer tiempo ante O'Higgins.

Universidad de Chile en estos momentos está disputando un crucial compromiso por la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ se ven las caras ante O’Higgins de Rancagua.

Dentro de lo que es este disputado duelo, el equipo de Fernando Gagono ha podido marcar diferencias ante su rival y se fue al descanso igualando sin goles ante los ‘Celestes’.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ no tan solo se hacen sentir en el Estadio El Teniente de Rancagua, si no que también en las distintas redes sociales, en donde han ido dejando su opinión sobre este partido.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Universidad de Chile que ha estado en la mira por parte de los hinchas por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego, el que no los tiene para nada conformes.

Se trata del delantero, Ignacio Vásquez, quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de la Univerisdad de Chile por acciones puntuales en esta primera mitad.

Vásquez recibe duras críticas en la U | Foto: U. de Chile.

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“Vásquez es un jugador con una creatividad demasiada limitada, siempre predecible, siempre sin chispa”, dijo uno de los hinchas de la Universidad de Chile.

“A Vásquez ya no le dio y no le va dar”, fue lo que señaló otro fanático criticando fuertemente al jugador de los ‘Azules’.

Para la segunda parte del compromiso, Ignacio Vásquez buscará mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego y tener un mejor desempeño en este partido crucial para la U en la Liga de Primera.

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