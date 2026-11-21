Universidad de Concepción recibe a Ñublense este sábado 21 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal de Collao. Universidad de Concepción viene de ganarle 3-2 a O'Higgins y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Ñublense viene de caer 1-2 ante Colo-Colo y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Universidad de Concepción y Ñublense
Universidad de Concepción (4-4-2): Jorge Broun, Moisés González, Osvaldo González, Miguel Barbieri, Yerco Oyanedel, Bryan Ogaz, Jeison Fuentealba, Cristopher Mesías, Iam González, Cecilio Waterman, Rogelio Funes Mori. DT: Cristian Muñoz.
Ñublense (4-4-2): Nicola Pérez, Diego Sanhueza, Diego Céspedes, Pablo Calderón, Gabriel Graciani, Matías Plaza, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano, Franco Rami, Lucas Molina. DT: Vicente Núñez.
La previa de Universidad de Concepción y Ñublense: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 20:30 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Municipal de Collao
- Historial: 21 cruces — Universidad de Concepción ganó 3, Ñublense ganó 11 y empataron 7
- Último antecedente: 01/07/2026: Universidad de Concepción 0-1 Ñublense
- Próximo partido de Universidad de Concepción: vs. Unión La Calera, domingo 29 de noviembre
- Próximo partido de Ñublense: vs. Cobresal, domingo 29 de noviembre