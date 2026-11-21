Universidad de Concepción y Ñublense se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio Municipal de Collao por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Universidad de Concepción recibe a Ñublense este sábado 21 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal de Collao. Universidad de Concepción viene de ganarle 3-2 a O'Higgins y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Ñublense viene de caer 1-2 ante Colo-Colo y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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