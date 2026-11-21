Universidad de Chile confirma su formación estelar para enfrentar a O'Higgins de Rancagua.

Universidad de Chile tiene en esta jornada un partido crucial dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ se verán las caras ante O’Higgins de Rancagua, en un encuentro vital en su lucha por el Chile 2.

Para este partido, Fernando Gago se preparó con todo para llegar de la mejor forma, en la que espera que sus dirigidos puedan cumplir una buena labor, puedan quedarse con los tres puntos y aumentar la diferencia con la U. Católica.

Ante esta gran ‘final’ que tiene ante el conjunto ‘Celeste’, el entrenador del ‘Romántico Viajero’ alineará a sus mejores hombres para este partido, tras tener a todo su plantel a disposición.

De esta forma, la Univerisdad de Chile saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce y Marcelo Morales en mediocampo; Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en delantera.

La U busca una victoria en Rancagua | Foto: Photosport

El duelo entre O’Higgins de Rancagua y Universidad de Chile se disputará este sábado 21 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.