Fabián Hormazábal fija un nuevo objetivo en la U y lanza potente mensaje: “Vamos a ir con todo”

El defensor de la Universisdad de Chile, Fabián Hormazábal dejó este importante mensaje a los hinchas.

Universidad de Chile logró una importante victoria dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por 2-1 a Cobresal en el Estadio El Teniente y se mantienen firmes en lo que es su lucha por el Chile 2, el que le permita poder decir presente en la Copa Libertadores 2027.

Tras lo que fue este duelo, el defensor azul Fabián Hormazábal conversó con Radio ADN, en la que desglosó la actuación del equipo ante Cobresal, en la que explicó cómo se trabajó el partido para poder quedarse con los tres puntos ante un complicado rival.

“Más o menos sabíamos a lo que juega Cobresal, bien replegado en el fondo, tratando de salir rápido. Tratamos de contrarrestarlos, pero por momentos igual nos complicaron”, partió señalando Hormazábal.

Para el ‘Rayo’, en la Universidad de Chile fue un duro golpe saber la noticia de que Colo Colo se pudo coronar como campeón de la Liga de Primera y ahora, la nueva misión del equipo de Fernando Gago es poder quedarse con el Chile 2.

Hormazábal habla del futuro en la U | Foto: Photosport

“Lamentablemente no se dio (el título). Nos replanteamos los objetivos y vamos a ir partido a partido por el Chile 2”, remarcó.

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Concluyendo, Hormazábal sabe que la pelea por el Chile 2 estará de infarto con la Universidad Católica, en la que avisa desde ya que el plantel de la Universidad de Chile trabajará con todo para mantener su distancia con su clásico rival y asegurar el segundo puesto del torneo.

“Vamos a trabajar día a día para poder lograr el objetivo que tenemos ahora y vamos a ir con todo, trabajando paso a paso”, cerró.