Este domingo Universidad de Chile volvió a ganar en la Liga de Primera en un partido que fue una verdadera guerra de goles y que fue favorable a los azules 4-3 sobre Deportes Limache.

El Estadio Santa Laura recibió 14 mil personas que sufrieron en un principio, pero terminaron disfrutando el triunfo azul con goles de Charles Aránguiz, Javier Altamirano y el doblete de Leandro Fernández.

Una vez finalizado el encuentro en zona mixta, el seleccionado nacional Fabián Hormázabal destacó el apoyo de la multitudinaria hinchada de la U que alentó en todo momento a su equipo.

“El apoyo es fundamental como siempre, nosotros con nuestra gente nos hacemos muy fuerte y se dio el empuje que nos dieron y nos sirvió para ganar el partido”, afirmó el seleccionado nacional.

Respecto al encuentro, el Rayo Hormazábal indicó que fue “un partido difícil, nos vimos sorprendidos con los dos goles en poco tiempo, supimos sobreponernos a eso y dar vuelta el partido para quedarnos con los puntos”.

Fabián Hormazábal feliz con el triunfo de la U sobre Deportes Limache

El defensor que llegó el año pasado a la U y ya es todo un referente para el actual plantel, no escondió su alegría por la buena actuación de Leandro Fernández y Maximiliano Guerrero. “Son jugadores que necesitamos, me alegra que Leandro vuelva al gol”, afirmó.

Fabián Hormazábal prepara las maletas

El lateral fue consultado por el largo viaje que tendrá mañana lunes cuando viaje con la selección chilena a Rusia. “Estoy muy motivado, espero estar a la altura y hacerlo bien”, cerró.