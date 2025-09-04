Luego de poco más de dos semanas de espera, finalmente la incertidumbre para los hinchas azules y del Rojo llegó a su fin. Esto tras los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile.

Y es que la CONMEBOL publicó esta tarde la resolución final y, tal como adelantara BOLAVIP, fue el equipo de Gustavo Álvarez el que logró avanzar a cuartos de final de Copa Sudamericana y se medirá ante Alianza Lima.

El duro castigo a Universidad de Chile

Sin embargo, el cuadro universitario recibió una muy buena pero también una horrible de mala. Y es que el ente rector del fútbol sudamericano no perdonó el terrible suceso ocurrido semanas atrás en Avellaneda.

Finalmente CONMEBOL decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana 2025 sin exclusión de futuras competiciones. Los trasandinos deberán jugar siete partidos a puertas cerradas en condición de local por competencias internacionales y también siete de visitante sin sus hinchas.

Ley pareja no es dura dice el dicho. Universidad de Chile recibió exactamente el mismo castigo y tampoco contará con su hinchada en CATORCE ENCUENTROS internacionales.

Además, los azules deberán cancelar una multa en total de 270.000 dólares, algo así como 270 millones de pesos.

Universidad de Chile conoce su sanción, pero logra acceder a cuartos de final de Copa Sudamericana.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de Copa Sudamericana?

Luego de conocer la resolución, ahora los azules deben prepararse ya para enfrentar a Alianza Lima el día 18 de septiembre, en plenas fiestas patrias chilenas.