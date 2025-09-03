El pasado sábado 30 de agosto, en el Estadio Monumental, se disputó el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, que terminó con un ajustado 1-0 a favor del cuadro albo.

El partido estuvo marcado por momentos de tensión, siendo uno de los más comentados un codazo de Javier Correa a Matías Zaldivia en los primeros minutos, acción que generó polémica dentro de la cancha.

Sin embargo, esa no fue la única controversia que involucró al delantero, pues en zona mixta tuvo un fuerte cruce con un hincha azul y luego insultó al presidente de Azul Azul, Michael Clark.

Michael Clark y una posible denuncia a Javier Correa por sus insultos

Mucho se ha hablado sobre si la U presentará una denuncia contra el exjugador de Estudiantes de La Plata, a lo que Clark respondió tras llegar de Paraguay.

“No lo hemos hablado, porque estábamos con el foco puesto en Asunción. Todo el mundo sabe lo que pasó ese día, todo el mundo lo vio y hay un periodista que lo retrata en primera persona. Para eso hay tiempo, la prescripción es larga y hoy día estamos en cosas más importantes que esa”, expresó.

Correa realizó un furioso reclamo en contra del mandamás de Azul Azul | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Con estas palabras, Correa deberá estar atentos a las medidas puedan tomar en el futuro en la U.

Mira las declaraciones de Michael Clark sobre este tema: