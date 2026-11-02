Juan Cristóbal Guarello fulmina a tres jugadores de U. de Chile: “Llamativamente malos”

El periodista cuestionó a Agustín Arce, Ignacio Vásquez y Marcelo Morales. No le gustaron sus actuaciones contra Universidad Católica.

Universidad de Chile no la pasó bien en el Clásico Universitario y cayó derrotada 1-0 por Universidad Católica en el Claro Arena. El cuadro azul no exhibió un buen juego y cedió puntos en su lucha contra el archirrival.

Ante tal panorama, Juan Cristóbal Guarello realizó un potente análisis en su programa La Hora de King Kong. Para él, hubo tres jugadores del elenco laico que no pasaron la prueba.

¿Contra quién apuntó? Lapidó a un grupo de canteranos que fue desde el arranque en el conjunto dirigido por Fernando Gago. Tendrán que enmendar el camino en búsqueda del Chile 2.

“La U fue, ser sin zombie, un equipo zombie: sin convicción, sin profundidad y rendimientos individuales bajísimos. Los rendimientos individuales de Universidad de Chile fueron llamativamente malos“, comentó.

“Son jugadores que venían muy bien: Agustín Arce, fantasma, pero fantasma, fantasma, fantasma; Ignacio Vásquez nada; Marcelo Morales no tiró un centro bueno. No metió un desborde Universidad de Chile”, agregó.

Juan Cristóbal Guarello apuntó contra tres figuras de Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

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Universidad de Chile desaprueba

Finalmente, King Kong dejó una dura reflexión sobre el nivel de la escuadra de La Cisterna en San Carlos de Apoquindo. La disputa por el cupo directo rumbo a la Copa Libertadores está encendida.

“La U nunca encontró cómo darle la vuelta al agrupamiento de Universidad Católica. Siempre tuvo la pelota, pero con esos pases intrascendentes en zona media. Solo se dedicó a circular la pelota“, cerró.