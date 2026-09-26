Fernando Gago recupera a figura de Universidad de Chile para la revancha vs. Everton

Igor Lichnovsky está a disposición para ser considerado por el cuerpo técnico. Estuvo -y se mantiene- al margen de la ida.

Universidad de Chile tendrá una extensa jornada este domingo 27 de septiembre: se medirá contra Everton en dos ocasiones. ¿La razón? Se debe completar la llave por los octavos de final de Copa Chile.

Tras la suspensión en el Estadio Sausalito, la ida terminará de jugarse desde las 14:45 horas (restan 8′ más agregados) y la vuelta se disputará desde las 17:30 horas. Para tal revancha, Fernando Gago puede tener un retorno.

¿De quién se trata? Según informa Emisora Bullanguera, ese es el caso de Igor Lichnovsky. El defensor central está a disposición para ser considerado por el cuerpo técnico en el segundo duelo contra los viñamarinos.

“Volvió a entrenar de forma normal con sus compañeros en el Centro Deportivo Azul“, indicó el medio partidario.

Luego, agregó: “El formado en casa superó un problema gástrico que lo tuvo fuera de actividad en la previa al primer partido ante Everton, por lo que ahora está en condiciones para regresar”.

Igor Lichnovsky puede volver a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile busca la clasificación contra Everton

Cabe consignar que aún resta por conocer los potenciales castigos hacia la hinchada universitaria tras el escándalo de este 24 de septiembre. La sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP se realizará el martes 29 del mismo mes.

De esta manera, Universidad de Chile se prepara para enfrentar en doble tanda a Everton. La reanudación de la ida está programada para las 14:45 horas y la revancha para las 17:30 horas: ambas serán en el Estadio Nacional.