Bomba en la U: Manuel Mayo e Ignacio Asenjo declararán como imputados en Caso Sartor

En las últimas horas se reveló que ambos directivos de Azul Azul fueron imputados por administración desleal en medio del Caso Sartor.

Un nuevo terremoto sacude a Universidad de Chile en medio de la investigación del Caso Sartor. Y es que en las últimas horas se dio a conocer que el Ministerio Público citó a declarar en calidad de imputados al gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, y al gerente general de la concesionaria, Ignacio Asenjo, en medio de la recta final de la Liga de Primera donde los azules buscan quedarse con el Chile 2.

La bomba la lanzó el periodista Fernando Agustín Tapia, quien en el noticiero 24 Horas entregó detalles sobre los avances de la investigación judicial que ya había generado repercusiones en la estructura de Azul Azul.

“Tiene relación con el caso Sartor y tiene relación con Universidad de Chile, donde hemos tenido conocimiento de que en esta jornada (viernes) el Ministerio Público ha llamado a declarar en calidad de imputados, al gerente general de Azul Azul, Ignacio Asenjo, y al gerente deportivo, Manuel Mayo, que deben comparecer ante el Cuarto Juzgado de Garantía en calidad de imputados”, explicó Tapia.

Además, el comunicador entregó antecedentes sobre una de las aristas que estaría considerando la investigación: “Hemos sabido por fuentes cercanas a la investigación que uno de los delitos es administración desleal”, señaló.

La citación de ambos directivos representa un nuevo capítulo en el Caso Sartor y abre un escenario de incertidumbre para Universidad de Chile en la recta final del campeonato, mientras avanza la investigación del Ministerio Público.

Publicidad

En síntesis…