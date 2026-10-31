Fernando Gago golpea la mesa en la U para el Clásico Universitario: borra a un refuerzo ante la UC

El técnico argentino sumará a Javier Altamirano a la convocatoria de la U ante la UC. Un refuerzo fue borrado de la lista.

Universidad de Chile prepara su visita al Claro Arena para enfrentar a Universidad Católica e intentar recortar distancia con Colo Colo en la cima a cinco fechas del final. Para enfrentar a los ‘Cruzados’, el técnico Fernando Gago decidió mover el tablero y dar la sorpresa en la lista de citados.

Y es que a un día de ir a Las Condes, el entrenador argentino decidió reincorporar a Javier Altamirano, quien dejó atrás las molestias físicas que lo mantuvieron fuera de las últimas citaciones y vuelve a estar disponible como alternativa para el mediocampo azul.

Según informó Emisora Bullanguera, el regreso del exvolante de Huachipato tuvo como consecuencia la salida de Gonzalo Reyna. El atacante argentino, que llegó como refuerzo durante el segundo semestre, quedó fuera de la lista de convocados para enfrentar a los Cruzados.

“Fue borrado de la convocatoria, poniendo en tela de juicio su incorporación”, señaló el citado medio sobre la situación del futbolista, quien no estará presente en el importante compromiso de este domingo.

El Clásico Universitario entre la Franja y el conjunto azul se disputará este domingo desde las 12:30 horas en el Claro Arena, por la Fecha 26 de la Liga de Primera.

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En síntesis…