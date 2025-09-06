Independiente aún no puede creer el fallo CONMEBOL que lo eliminó de la Copa Sudamericana y favoreció a Universidad de Chile. El conjunto bonaerense continúa enardecido por la decisión de las autoridades.

Reflejo de ello es que su presidente, Néstor Grindetti, tuvo una reunión con el mandamás del fútbol argentino: Claudio Tapia. El mayor dirigente del Rey de Copas se dirigió hasta la AFA para expresar su disconformidad.

¿Con qué? No solo con la resolución que dejó a su institución fuera del certamen continental, sino que también por el poco apoyo que le entregaron los altos cargos del balompié trasandino.

Ante ello, Chiqui Tapia lo frenó en seco durante dichos descargos y le remarcó que no estaban yendo por buen camino como club. La razón: la última pataleta que hicieron contra los azules a través de sus plataformas oficiales.

En tal misiva, Independiente aseguró que Universidad de Chile se benefició de ser una Sociedad Anónima Deportiva (SADP) para tener mayor aceptación en el debate ante la CONMEBOL.

A raíz de eso, según indicó TYC Sports, el presidente de la AFA “habría planteado que la postura adoptada dentro del comunicado publicado no ayudaría a su planteo y que buscar mediar entre el club y Conmebol sería una posibilidad”.

Chiqui Tapia se reunió con el presidente de Independiente tras su escándalo ante Universidad de Chile.

La respuesta de Universidad de Chile

Cabe destacar que dicha misiva cuestionada por Claudio Tapia ya obtuvo respuesta de los azules. ¿Qué dijeron desde el cuadro universitario? Mandaron a Independiente a llorar a la FIFA.

Una teleserie que, aparentemente, tiene más capítulos por escribir. Ambas instituciones apelarán a sus castigos, aunque lo de los trasandinos es más complejo: piden dejar sin efecto su marginación de la Copa Sudamericana.