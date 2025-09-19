Gabriel Castellón jugó todo el compromiso en la igualdad sin goles de Universidad de Chile ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025. El arquero aclaró que físicamente está bien. Además, recibió elogios del maestro de Claudio Bravo, Julio Rodríguez.

El formador del histórico exarquero de la Selección Chilena destacó el partido que hizo y que está haciendo algo nuevo como salir fuera de los tres palos. “Muy correcto, muy tranquilo. Le da mucha confianza al equipo. Está pasando por un muy buen nivel. Está atajando bien, seguro, está saliendo más de arco, que eso no lo hacía antes, está interceptando más balones profundos. Dominador de su área y también fuera de su área”, opinó en diálogo con BOLAVIP.

También habló del gol que recibió, el cual fue anulado por mano previa en la jugada: “No sé si error, creo que no esperó bien el remate. Estaba un poco no sé si adelantado, como que se estaba tirando antes o haciendo algo que no le permitió reaccionar bien. Ahora, ese balón le pegó a un compañero y se desvió un poco, cosa que lo hace más difícil”.

Rodríguez cree que al nivel que está Gabriel Castellón no debería recibir ese tanto: “Al nivel de él ese gol no se lo deberían hacer, pero afortunadamente no valió porque estaban cobrando una mano”.

Julio Rodríguez resalta los aspectos donde mejoró Gabriel Castellón en el último tiempo. (Foto: Photosport)

Julio Rodríguez destaca la evolución de Gabriel Castellón

El profesional que formó a Claudio Bravo, aplaudió el progreso del golero de Universidad de Chile: “Sí (buen partido), por lo que le ofrece el equipo, está jugando en un equipo grande, partidos internacionales, contra buenos jugadores y buenos equipos. Demuestra tranquilidad, seguridad. Es uno de los arqueros que más ha progresado en el último, porque las cosas que está haciendo ahora no las hacía a tres años. Hace dos años estaba recién empezando hacerlas. Cuesta mucho salir de su arco y jugar más lejos”.

“Ahora tiene mucho contacto con los pies, porque a la U le gusta salir jugando desde el fondo. Cuando le pega al balón lo hace con harta intención de habilitar a un compañero. He visto un pase de gol, cosa que es muy difícil. Me han gustado muchos las actuaciones de él, le da mucha confianza no sólo al equipo, sino que también al hincha en general”, finalizó.