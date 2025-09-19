Universidad de Chile tuvo un exigente compromiso en su empate 0-0 frente a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025. Gabriel Castellón fue titularísimo, pero preocupó en los minutos finales del primer tiempo.

El oriundo de Valparaíso mostró algunas molestias físicas, pero afortunadamente pudo completar de buena forma el encuentro. Tras el partido aclaró que se encuentra en buenas condiciones.

“Estoy bien, obviamente un poco cargado por el partido, por la intensidad, por la tensión que lleva, pero lo sacamos adelante. Hicimos todos un desgaste físico muy alto y nos quedamos todos muy tranquilos con eso”, expresó en diálogo con DSports.

El guardameta resaltó la intensidad que tuvo el encuentro en Lima: “Fue un partido bastante intenso. Los dos equipos pusimos demasiada intensidad. Era un partido de ida y vuelta”.

Gabriel Castellón está tranquilo para la revancha ante Alianza Lima

El golero muestra su tranquilidad para el compromiso de cuartos de final vuelta frente al elenco Íntimo el próximo jueves 25 de septiembre a las 21:30 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso: “Queda abierta la llave. Obviamente queríamos ganar después con un jugador más, pero el esfuerzo que hizo el equipo también da la tranquilidad que podemos ganar la llave allá de local”.

Además, trata de enfocarse en que el encuentro será sin público: “Tenemos nuestra sanción, tenemos que enfocarnos en lo que sabemos siempre en lo que es dentro de la cancha y lo que venimos haciendo día a día. Tranquilo y seguir con la misma convicción que estamos”.