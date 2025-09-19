Universidad de Chile rescató un empate sin goles ante Alianza Lima por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana. Juan Cristóbal Guarello puso notas y dejó claro quien, a su juicio, fue el peor de la cancha. El Premio Nacional de Periodismo Deportivo calificó con la peor nota a Marcelo Díaz.
En su programa La Hora de King Kong, el comunicador fue drástico. “Marcelo Díaz un 3,0”, evaluó. El segundo peor calificado fue Maximiliano Guerrero: “Bajito partido, no se pasó a nadie, 3,7”.
Entre las notas suficientes aparece Gabriel Castellón: “Le vamos a dar el 4 porque le anularon el gol”. A Fabián Hormazábal lo evaluó muy bien: “5,3, no fue un mal partido”.
Por su parte a Franco Calderón lo aprobó con nota justa: “Sufrió muchísimo con (Hernán) Barcos, el cuatrito regalado”. El mejor para Guarello fue Matías Zaldivia: “El más firme de la zaga, un 5,5”.
Sobre Altamirano no quedó muy conforme, pero igual lo aprobó: “Bonito, estético. El trabajo muy bonito, buena presentación, pero no es lo que se te pidió. Te voy a dar un 4,0”.
Charles Aránguiz calificado con un 4,0
Juan Cristóbal Guarello aprobó con lo justo al Príncipe Aránguiz y otros jugadores. Sin embargo, Nicolás Guerra no se salvó de la nota roja y fue el tercer peor evaluado de la jornada.
“Aránguiz un 4,0, Sepúlveda un 4,0, Assadi 4,3, Guerra 3,8, Nicolás Fernández 4,0. Rodrígúez es medio tronqueli, te vamos a poner un 4,1 regaladísimo”, cerró el reconocido comunicador.