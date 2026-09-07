Gonzalo Fouillioux filtra un remezón en U. de Chile: “Intervinieron con algunos jugadores”

Según indicó el periodista, los referentes del plantel de Universidad de Chile hablaron con los futbolistas con bajo rendimiento.

Universidad de Chile ha vivido una montaña rusa de emociones durante esta campaña. El conjunto azul comenzó el año con una pesadilla y luego logró enmendar el camino. ¿Cómo lo hizo? Gonzalo Fouillioux lo reveló.

En los micrófonos de TNT Sports, el periodista reportó que los referentes del plantel universitario tomaron la batuta en el camarín: hubo una charla con los futbolistas con bajo rendimiento.

Si bien no especificó el período en el que se realizó, sí aportó con los nombres que estuvieron al mando de dichas reuniones. Los mayores emblemas de Universidad de Chile alzaron la voz.

“En algún momento de la temporada pasó, la información que yo tengo es que (Eduardo) Vargas, (Charles) Aránguiz y Marcelo Díaz intervinieron con algunos jugadores“, comenzó señalando.

Sobre tal situación ocurrida en Universidad de Chile, el comunicador continuó explicando: “No los veían en un buen momento y, un poco, para remecerlos internamente“.

Los referentes de Universidad de Chile alzaron la voz en el camarín. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile trabaja en su plantel

Finalmente, Gonzalo Fouillioux advirtió que el relacionamiento sigue perfeccionándose. Es un punto crucial para que el cuerpo técnico de Fernando Gago tenga tranquilidad.

“Eso del diálogo interno, lo hicieron. No veían la mejor dinámica. Están en esos detalles, son cosas normales, pero están trabajando esos detalles“, concluyó el rostro de TV.