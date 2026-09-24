¡Sorpresa total! Formación confirmada de Universidad de Chile vs. Everton por Copa Chile

Marcelo Díaz, Javier Altamirano y Juan Martín Lucero serán titulares ante los 'Ruleteros' por la ida de octavos de final de Copa Chile.

Universidad de Chile ya tiene formación confirmada para enfrentar a Everton de Viña del Mar por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. Fernando Gago movió algunas piezas y sorprendió con un once que presenta varios nombres llamativos.

El técnico argentino vuelve a confiar desde el arranque en Juan Martín Lucero. Además, Javier Altamirano regresa a la titularidad después de varios meses, aprovechando también la ausencia de Agustín Arce, quien se encuentra citado a la Selección Chilena.

Otra de las grandes novedades es Marcelo Díaz. El capitán de los azules, quien afronta su última temporada en el club, será titular luego del destacado segundo tiempo que protagonizó en la victoria ante Deportes La Serena en La Portada.

En tanto, Charles Aránguiz comenzará el partido en el banco de suplentes. El volante viene de sufrir una lesión que incluso lo obligó a entrenar de manera diferenciada durante las Fiestas Patrias, por lo que Gago optó por no arriesgarlo desde el inicio.

Charles Aránguiz será suplente ante Everton en Copa Chile (@UdeChile).

Formación de Universidad de Chile vs. Everton

Así, la formación de Universidad de Chile será con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez en defensa; Marcelo Díaz Maximiliano Guerrero, Tobías Reinhart, Javier Altamirano y Nicolás Fernández en mediocampo; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en ofensiva.

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El 11 Inicial del Romántico Viajero para enfrentar a Everton, en el Estadio Sausalito, por los octavos de final ida de #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 🔵🔴 pic.twitter.com/G8wLxMuL61 — Universidad de Chile (@udechile) September 24, 2026

¿A qué hora juega Everton vs. Universidad de Chile?

El choque entre Everton y la U se jugará este jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Sausalito. La revancha se disputará el próximo domingo 27 a las 17:30 horas.

¿Dónde ver Everton vs. Universidad de Chile?

El partido entre ‘Ruleteros’ y azules será transmitido EN VIVO por la señal Premium de TNT Sports. Además, el encuentro estará disponible en streaming a través de HBO Max, mediante un plan de suscripción.