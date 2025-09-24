Universidad de Chile está a horas de lo que será su partido más importante en lo que va de este 2025, en la que el ‘Romántico Viajero’ se jugará su gran chance de meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana, en donde para eso, debe dejar en el camino a Alianza Lima.

En la previa a este partido, el periodista nacional Gonzalo Fouillioux ocupó su espacio dentro del programa ‘Balong Radio’ para comentar lo que es esta serie de la U ante el conjunto peruano, en la que mostró su preocupación únicamente en la zona de ataque.

“El empate en el papel no fue un mal resultado, a la U le faltó tener más recursos para atacar, el partido lo controló, sus centrales y mediocampistas jugaron bien, pero le faltó peso ofensivo y esa es como la lucecita de preocupación de la U, el momento de sus delanteros”, parte señalando Fouillioux.

Dentro de lo que fue aquel partido, el comunicador también tuvo grandes palabras para Javier Altamirano, de quien consideró que jugó un partidazo y en este partido de vuelta en Coquimbo, puede ser un hombre clave en la U.

Fouillioux pide por la titularidad de Di Yorio | Foto: Photosport

“Jugó muy bien Altamirano, en el final del primer tiempo estaba no le podían sacar la pelota, hizo cosas estéticas, no tan productivas, no generó pases de gol, pero tú decías ‘no lo podían parar'”, remarca.

Fouillioux pide la titularidad de Di Yorio

Concluyendo, Fouillioux ya se centró en lo que será el partido de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima, en la que hizo la gran solicitud de que Lucas Di Yorio sea el delantero titular de los ‘Azules’ para este duelo tan trascendental por la Copa Sudamericana.

“Yo voy con Di Yorio de entrada, Di Yorio sin ser brutal, creo que estaba jugando bastante bien hasta la lesión, en la serie con Independiente hizo dos buenos partidos. Acá jugó un partido bravo, salió bien del área, se generó infracciones, hubo buenos movimientos en el gol de Assadi”, cerró.