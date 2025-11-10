En Universidad de Chile están plenamente enfocados en lo que es la recta final de la Liga de Primera 2025, donde los azules pelean palmo a palmo con Universidad Católica y O’Higgins de Rancagua por quedarse con el cupo de Chile 2.

Sin embargo, desde la directiva de Azul Azul ya comienzan a planificar la temporada 2026 con la intención de reforzar su plantel en ataque, considerando que los tres referentes de área finalizan sus respectivos contratos a fin de año.

Es por esto que, según pudo averiguar Bolavip Chile, la U habría puesto sus ojos en Juan Martín Lucero, delantero argentino que actualmente milita en Fortaleza de Brasil y que dejó una grata impresión durante su paso por Colo Colo en 2022, donde fue campeón y goleador del equipo.

Juan Martín Lucero convirtió 24 goles en 39 partidos con la camiseta de Colo Colo | FOTO: Jose Robles/Photosport

Alejandro Lorca se abre a ver a Juan Martín Lucero en la U

En ese contexto, el reconocido relator Alejandro Lorca fue consultado por la posibilidad —puramente hipotética— de ver al “Gato”, como le apodan, con la camiseta del Romántico Viajero

“A mí me gusta mucho Juan Martín Lucero como jugador. Futbolísticamente, es un tipo que a mí me llenó el gusto cuando estuvo en Colo Colo”, comenzó diciendo Lorca, quien valoró el aporte del argentino durante su estadía en el fútbol nacional.

“Si él rinde lo que rindió en Colo Colo, yo me lo traigo inmediatamente”, añadió sin rodeos.

Finalmente, el relator aclaró que no considera a Lucero como un jugador identificado con el Cacique, abriendo aún más la puerta a un escenario que, para muchos, sería impensado. “No es alguien que esté totalmente identificado con Colo Colo, jugó una temporada y se fue mal de Colo Colo”, concluyó Lorca.

En síntesis:

Alejandro Lorca sorprendió al mostrarse abierto a la idea de ver a Juan Martín Lucero en Universidad de Chile.