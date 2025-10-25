Universidad de Chile tuvo un importante duelo dentro de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ igualaron a dos tantos ante Lanús en el Estadio Nacional, dejando la serie más abierta que nunca pensando en lo que es la gran lucha de llegar a la final del torneo.

Tras lo que fue este partido, el ex futbolista Gonzalo Jara se tomó el espacio dentro del programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports para hablar de lo que fue el partido de la U ante los argentinos, en la que solo tuvo elogios para el rendimiento del equipo de Gustavo Álvarez.

“Para mí la U jugó el mejor partido que le he visto en la era Gustavo Álvarez, desde el funcionamiento, desde el colectivo y el someter a un rival, porque la U sometió a Lanús, un Lanús que vino a hacer el partido que quería hacer, que se le dio y encontró los goles”, parte señalando Jara.

Dentro de lo mismo, el ex zaguero nacional hizo una importante comparación de lo que fue este partido al duelo entre Flamengo y Racing por la Copa Libertadores, en donde demostró que la U sometió de gran forma a su rival, como lo hizo el conjunto brasileño a los argentinos en un partido.

“Dentro del análisis, la U jugó un partido perfecto, en el fútbol de hoy día, me tocó ver el otro día el Flamengo-Racing, creo que a ese nivel de someter tuvo la U con su rival, tuvo dos errores individuales, desde el colectivo jugó un partido perfecto, tuvo la paciencia hasta el 95”, declaró.

A pesar de los adverso del marcador en el primer tiempo, el ‘Bicampeón de América’ aplaudió la decisión de Gustavo Álvarez de mantener su idea futbolística dentro del equipo, la que finalmente le terminó dando resultado, logrando someter a Lanús y consiguiendo una igualdad que deja la serie viva para la vuelta.

Jara le pide a la U ir con todo | Foto: Photosport

“Nunca renunció a su estilo, ni a su forma, eso es muy difícil hacerlo hoy en día, por eso puse el ejemplo de Flamengo contra Racing, de la misma manera lo empató y de la misma forma lo ganó, hoy en el fútbol hacerlo es muy difícil y la U lo hizo”, explicó.

Jara pide a los titulares en la U para el Clásico

Finalmente, Jara da vuelta la página de lo que fue este compromiso y pone el foco en lo que será el Clásico Universitario, en la que no duda de que los ‘Azules’ deben ir con sus mejores hombres a disputar este partido, ya que es un duelo crucial en su lucha por el Chile 2.

“Para mí tienen que ir los titulares, la U no tiene margen. Otra cosa, no es menor, juega en Santiago, puede recuperar,el día lunes tiene para recuperar, el martes también y el miércoles viajará y jugará el jueves en la noche, tendrá tres día para recuperar de buena manera”, cerró.