Este miércoles, Universidad de Chile se mide ante Everton de Viña del Mar en un partido pendiente por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

Los Azules necesitan con urgencia volver a la senda del triunfo si quieren ratificar su participación en copas internacionales en 2026. Pese a que hace un par de fechas lograron estar segundos en la tabla, poco a poco fueron perdiendo terreno y hoy están más que complicados.

Para dicho compromiso y al igual que pasó frente a Lanús y Huachipato, Lucas Assadi no podrá decir presente por una lesión. Además, el jugador conoció su sanción luego de la polémica en el Clásico Universitario y, aunque hubiera estado disponible, no podría decir presente en las próximas tres fechas.

Lucas Assadi sigue siendo baja en Universidad de Chile (Foto: Photosport)

Según reportó el periodista Marcelo Díaz en el programa Pelota Parada de TNT Sports, Gustavo Álvarez ya tiene definido el once para enfrentar a los ‘Ruleteros’.

La U formaría con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda en el mediocampo; Javier Altamirano, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio en ataque.

¿A qué hora se enfrentan Universidad de Chile y Everton?

El partido de Universidad de Chile frente a Everton de Viña del Mar será este miércoles 5 de noviembre desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

En resumen

Universidad de Chile se mide ante Everton este miércoles por la fecha 21 pendiente.

Lucas Assadi está lesionado y además fue sancionado con tres fechas de castigo.

Gustavo Álvarez definió el once con Castellón, Hormazábal, Calderón, Zaldivar en defensa.