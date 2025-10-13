Como una bomba cayó la noticia en Universidad de Chile que Gustavo Álvarez dejaría de ser el entrenador azul para la temporada 2026 y tendría su horizonte en nada más ni nada menos que la selección de Perú.

La información, entregada por el diario El Mercurio, asegura que se basa en una serie de desacuerdos entre el entrenador azul y la dirigencia de los universitarios quienes viven en un constante dimes y diretes.

Esta vez, la reacción vino desde el país vecino donde Juan Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, aclaró todo: “No es verdad. Yo no puedo entrar en decir tal sí me gusta o no me gusta, porque la verdad esto se convierte en una novela y es lo que yo menos quiero”, dijo en el programa Teledeportes.

Desmienten interés por Álvarez en Perú. | Foto: Photosport

En esa línea, Ferrari complementa sus dichos diciendo que “No quiero generar polémica, porque después de esto van a empezar a especular. No quiero que se hable de tal o cual. Para el Perú esto tampoco le hace bien que se posicionen nombres”.

En el cierre, el directivo peruano descarta de plano cualquier acercamiento con Gustavo Álvarez para ser el nuevo entrenador de Perú y avisa: “He visto algunos que dicen que el contrato de tal entrenador ya está. O sea, de verdad, yo no lo puedo creer”.

Cabe recordar que Gustavo Álvarez mantiene contrato vigente con Universidad de Chile y se encuentra en un momento crucial de la temporada en donde podría llevar a los azules a la final de la Copa Sudamericana.

Hoy juega Universidad de Chile

Los azules saltarán este lunes 13 de octubre a las 4 de la tardea la cancha del Estadio Santa Laura para medirse con Palestino, compromiso válido por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025.