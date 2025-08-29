Universidad de Chile define sus últimos movimientos antes de enfrentar a Colo Colo en una nueva edición del Superclásico. El elenco azul irá hasta el Estadio Monumental para intentar conseguir el triunfo.

¿Con qué jugadores lo hará? Una de las figuras del plantel quedó completamente descartada por Gustavo Álvarez. En conferencia de prensa, el DT entregó el informe médico sobre sus dirigidos afectados por lesiones.

Principalmente, aludió al caso de Israel Poblete. El volante aún no supera su desgarro y deberá seguir esperando para volver a la acción: quedó al margen y no podrá replicar su golazo convertido ante el archirrival en 2024.

Tras ello, se refirió a Matías Sepúlveda. Si bien el carrilero presentó molestias en el polémico encuentro ante Independiente de Avellaneda por Copa Sudamericana, entrenó con normalidad para medirse ante los albos.

Finalmente, abordó la eventual ausencia de Gabriel Castellón. Según detalló el estratega trasandino, esperará hasta el final por el portero titular de los azules. La última práctica será clave.

Ante tal panorama, Universidad de Chile aguardará hasta este sábado para determinar con qué equipo irá en búsqueda de los tres puntos a Macul. Por el momento, nada resuelto.

Israel Poblete no estará presente en el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. (Photosport)

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo

Dicho duelo entre azules y albos, válido por la Liga de Primera 2025, se jugará este domingo 31 de agosto. Será desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.