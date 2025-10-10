Universidad de Chile está de luto: continúa lamentando el deceso de Miguel Ángel Russo. El legendario entrenador murió y dejó un profundo dolor en la institución en la que tuvo un fugaz -pero recordado- paso.

Ante ello, Gustavo Álvarez lo despidió con honores. En conferencia de prensa desde el Centro Deportivo Azul, el DT le dedicó unas palabras a su colega. Partió a sus 69 años en Argentina.

“Se fue un hombre de fútbol, la prueba está en el desenlace de su vida, que quiso que sea dentro de una cancha de fútbol, en el día a día en un banco de suplentes, dirigiendo un equipo tan grande del país”, comenzó señalando.

“Lo conocí en Lanús, cuándo él dirigía el primer equipo. Yo jugaba en juveniles y varias veces hacíamos de sparring contra el primer equipo, en esa campaña que Lanús desciende y vuelve ascender y después se estabiliza”, agregó.

Finalmente, rememoró la estadía del fallecido estratega en los universitarios. Cómo no mencionar la histórica campaña de la Copa Libertadores 1996: un recuerdo imborrable para el pueblo azul.

“Dejó muy buenos recuerdos en todos los clubes que dirigió, incluso en la Universidad de Chile, donde fue entre las mejores campañas de Copa Libertadores, nada más que agregar, se fue un señor del fútbol”, cerró.

Cabe destacar que en el siguiente partido del plantel masculino (ante Palestino este lunes 13 de octubre), el mítico entrenador será homenajeado. El equipo portará una cinta conmemorativa en su honor.