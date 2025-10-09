Universidad de Chile no olvidará a Miguel Ángel Russo. A pesar de su muerte, el mítico entrenador argentino se mantendrá por siempre en el corazón de los hinchas del club.

Es por ello que la institución anunció un importante homenaje tras su fallecimiento. A los 69 años, el director técnico sufrió su deceso tras una larga lucha por su integridad física.

Según detalló el conjunto azul a través de redes sociales, el plantel femenino jugará ante Deportivo Cali por Copa Libertadores con una consigna en su recuerdo.

“Hoy saltamos a la cancha con un brazalete especial en memoria de Miguel Ángel Russo. Hasta siempre, Profe“, lanzó Universidad de Chile vía sus plataformas oficiales.

A su vez, según información obtenida por BOLAVIP Chile, dicha acción se replicará en el compromiso del equipo masculino ante Palestino por la Liga de Primera 2025.

Seguramente, en dicho duelo, habrá un emotivo minuto de silencio por el DT que ilusionó al pueblo azul a nivel internacional. La consigna es clara: no muere quien se va, sino quien se olvida.

El nombre de Miguel Ángel Russo quedó grabado en la historia de Universidad de Chile. (Photosport)

El anuncio de Universidad de Chile sobre Miguel Ángel Russo