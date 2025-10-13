Este lunes Universidad de Chile enfrentó a Palestino en la reanudación de la Liga de Primera 2025 en medio del Mundial Sub 20, donde los azules realizaron un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo.

El técnico argentino falleció a sus 69 años el pasado miércoles 8 de octubre a causa de un cáncer, generando un tremendo pesar en el fútbol sudamericano.

Uno de los clubes que dirigió fue justamente la U en la temporada 1996, donde metió al elenco estudiantil por primera vez en semifinales de Copa Libertadores.

En el cuadro laico no se han olvidado de Miguelo y esta jornada los jugadores saltaron a la cancha del Estadio Santa Laura portando un brazalete negro en señal de luto, con el mensaje “en memoria de Miguel Ángel Russo”, agregando su año de nacimiento y de defunción.

Mira la FOTO a continuación:

La cinta que portó la U como luto por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. (Foto: Captura TNT Sports Chile)

Este mismo brazalete lo portó el equipo femenino de la U el pasado jueves en su último partido por la Copa Libertadores que se disputa en Argentina, cuando perdieron por 2-0 ante Deportivo Cali en el Estadio Francisco Sola.

Cabe recordar que Russo se encontraba en actividad hasta antes de su muerte, ya que era el director técnico de Boca Juniors, donde dirigía a los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.