La relación entre Universidad de Chile y Miguel Ángel Russo nunca será olvidada. A pesar de que la estadía del entrenador en el club fue breve, marcó su carrera: le entregó el día más triste de su vida.

Luego de su deceso a los 69 años, su legado se inmortalizó en todos los equipos que dirigió. Uno de ellos fue el cuadro azul, en el que estuvo cerca de alzar la Copa Libertadores.

La historia es conocida: el elenco laico cayó en las semifinales ante River Plate y desaprovechó la opción de tocar la gloria continental. Ello le provocó un remezón interno al fallecido entrenador.

En 2014, en entrevista con TyC Sports, confesó que dicha eliminación lo golpeó fuerte. Fue lo más duro a lo largo de toda su trayectoria, en la que tuvo pasos por Argentina, España, México, Colombia, Perú, Paraguay y Arabia Saudita.

“Mi mayor derrota en el fútbol fue no haber ganado la Copa Libertadores de 1996, con la U. Eso me dolió muchísimo, porque era mi primera Libertadores, con muy poca experiencia a nivel internacional“, relató en aquella oportunidad.

En dicha línea, el mítico DT de Universidad de Chile agregó: “Digámoslo de esa manera, en esa U tenía un equipazo bárbaro. Sabíamos que el que pasaba esa fase, sería el campeón“.

Miguel Russo falleció a sus 69 años. Será recordado por siempre en Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

Miguel Ángel Russo tuvo revancha tras salir de Universidad de Chile

Si bien no logró ganar el trofeo más importante a nivel sudamericano en los azules, el legendario estratega pudo hacerlo en Boca Juniors. La vida le entregó una revancha en 2007.

En la final, venció a Gremio y se sacó una espinita que tuvo clavada por más de 10 años. Desde alguna parte, desde algún paralelo, Miguel Ángel Russo la debe recordar con orgullo.