Mientras todos los focos apuntan al Centro Deportivo Azul por el central de River, la dirigencia laica se mueve en silencio. Encontraron en México al jugador perfecto para solucionar el gran dolor de cabeza de "Pintita".

Aún falta para que termine la primera rueda de la Liga de Primera, pero los equipos del fútbol chileno ya miran de reojo sus arcas y finanzas. El objetivo es claro: evaluar las reales chances de reforzar sus planteles de cara a lo que será el segundo semestre de la exigente temporada 2026.

Y mientras todas las miradas del mercado invernal se concentran en el rimbombante nombre de Paulo Díaz tras la última reunión en el Centro Deportivo Azul, la realidad de la gerencia deportiva laica apunta hacia otro rumbo bastante más factible y estratégico.

Según información emanada de La Magia Azul, el verdadero interés de Universidad de Chile está puesto firmemente en su hermano menor, Nicolás Díaz. El defensor nacional calza de forma perfecta en la planificación de la mesa directiva laica y del entrenador Fernando Gago, transformándose en la prioridad número uno para dar el primer golpe al mercado de pases del Romántico Viajero.

Nicolás Díaz el objetivo de la U de Gago

La razón por la cual Fernando Gago aprueba a Nicolás Díaz

La situación contractual del futbolista de 27 años abre una ventana de oportunidad ideal para las pretensiones de Azul Azul. Díaz se encuentra actualmente finalizando su período de préstamo en el Club Puebla de México y debe retornar al Club Tijuana, institución dueña de su carta pase en el balompié azteca.

No obstante, el zaguero no ha logrado consolidar grandes actuaciones de manera regular en tierras norteamericanas. Esto, sumado a que su vínculo contractual expira definitivamente en junio de 2027, hace que el cuadro de los “Xolos” vea con buenos ojos una negociación que le permita recuperar parte de la inversión original.

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Más allá del panorama económico, el jugador formado en Palestino —y con un paso fugaz por Unión Española en 2025— cumple a cabalidad con el exigente perfil táctico solicitado por Fernando Gago.

En la interna, “Pintita” ha manifestado la urgencia de incorporar un futbolista con polifuncionalidad defensiva. Díaz destaca precisamente por su capacidad técnica para desempeñarse con total naturalidad tanto de defensa central por izquierda como de lateral por el mismo sector. Esta versatilidad es vista como el oro puro que el cuerpo técnico argentino necesita para dotar de mayores variantes a una retaguardia que ha sufrido bastante en las últimas fechas.

Una banda izquierda desprotegida y en estado de alerta

La urgencia de abrochar su fichaje se agudiza al mirar las inminentes bajas y los bajos rendimientos que mermaron la banda izquierda del León. Ante la inminente partida del argentino Felipe Salomoni y la no consolidación de Diego Vargas, la plaza de la banda zurda quedó desprotegida.

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Actualmente, Marcelo Morales es el único especialista disponible en esa zona del campo de juego, lo que representa un riesgo tremendo para las pretensiones del club. En caso de una eventual lesión, acumulación de tarjetas amarillas o suspensión del “Shelo”, Gago se encontraría con el complejo escenario de no contar con un reemplazo ad hoc en el plantel de honor.

La llegada de Nicolás Díaz no solo vendría a presionar la competencia interna de los centrales, sino que entregaría un tremendo respiro para cubrir el carril izquierdo con un jugador de probada experiencia internacional. En las oficinas de La Cisterna ya preparan la ofensiva para asegurar al menor de la dinastía Díaz antes del inicio de la pretemporada.