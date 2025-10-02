Faltan tres meses para el término del año y en Universidad de Chile ya se tiran líneas pensando en los jugadores que terminan contrato para analizar si se les renueva o no.

Es el caso del joven Ignacio Vásquez con el que se está negociando actualmente para que continue en la U, según pudo averiguar BOLAVIP, hay intención de ambas partes para que el mediapunta siga vistiendo de azul.

Y si hablamos de azules, una voz autorizada es Héctor Tito Awad, el que conversa con nuestro sitio respecto a este tema y da su opinión al respecto y si el jugador debe seguir o no.

“Es muy personal esa opinión, uno mirando lo que ha hecho Gustavo Álvarez con Vásquez, no le renovaría, no lo ha ocupado para nada, ni siquiera lo cita, a menos que lo quieran prestar”, afirmó el comentarista.

Agregando que “renovarle es jodida la pregunta, yo aún lo tendría como carta, renovaría, pero que salga a préstamo”.

Tito Awad es de la idea de que “hay cosas que no sabemos parece del tema, no hablamos de falta de disciplina, pero el cabro no ha sido muy cuidadoso con su físico, y raya para la suma, lo renovaría para prestarlo”.

Héctor Tito Awad decide el futuro de Ignacio Vásquez en la U.

¿Hasta cuando tiene contrato Ignacio Vásquez en la U?

El jugador formado en Cobresal tiene vínculo contractual con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2025.