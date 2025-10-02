La planificación del plantel de Universidad de Chile para la próxima temporada ya es tema de debate, y uno de los nombres que genera mayor consenso es el de Fabián Hormazábal.

Su despliegue por la banda derecha, su aporte tanto en defensa como en ataque y su consistencia a lo largo del año lo han consolidado como uno de los mejores jugadores del plantel y uno de los más destacados del fútbol chileno en su puesto, rendimiento que incluso le valió ser nominado a la Selección Chilena.

La gran temporada de Hormazábal coincide con un momento contractual clave que genera incertidumbre en la U. El vínculo del jugador con el club finaliza en diciembre de este año, lo que significa que a partir de ahora puede negociar como agente libre con cualquier otro equipo.

Fabián Hormazábal es uno de los pilares en el esquema de Gustavo Álvarez | FOTO: Andres Pina/Photosport

Le ponen tarea a la U: la renovación “a toda costa” de Fabián Hormazábal

Quien se sumó a la discusión con una opinión contundente fue el exjugador y actual comentarista, Carlos Villanueva. Con la autoridad que le da su trayectoria, el “Piña” no dudó en ponerse en los zapatos de la dirigencia de Azul Azul y enviar un claro mensaje: la renovación de Hormazábal debería ser una prioridad absoluta.

“Yo lo digo poniéndome en el caso de estar dentro de Universidad de Chile, yo haría todo lo posible para que se quede. Ha sido uno de sus mejores jugadores esta temporada, por la banda derecha también jugó con la selección”, aseguró el exvolante en TNT Sports.

Sin embargo, el propio Villanueva analizó la otra cara de la moneda, explicando por qué, a pesar del interés del club, la partida del jugador es una posibilidad muy real y lógica.

“Él como jugador obviamente me imagino que pretende ir a jugar al extranjero. Ya tiene 29 años, entonces hoy es el momento. Está terminando contrato, también tendría la posibilidad de salir libre, que muchas veces se complican estas transferencias porque hay montos muy altos entre clubes, y al salir libre solo deben negociar el contrato del jugador involucrado”, concluyó.

Los números de Fabián Hormazábal en Universidad de Chile

En la presente temporada, Fabián Hormazábal ha disputado 36 partidos oficiales con la camiseta de la U, en los cuales ha convertido 3 tantos y ha aportado con 2 asistencias.