El plantel de Alianza Lima ya está en territorio rival: arribó a la Región de Coquimbo para enfrentar a Universidad de Chile. Un duelo que definirá al clasificado a semifinales de Copa Sudamericana.

Ante tal importancia del compromiso, los ánimos están encendidos y así lo sintió una figura de la escuadra peruana, aunque no de la manera apropiada: recibió un feroz insulto de un hincha azul.

Tras aterrizar en Chile, uno de los mayores valores del elenco limeño, Fernando Gaibor, fue entrevistado por la prensa, pero de manera interrumpida. ¿La razón? Un seguidor azul le dedicó una dura ofensa.

Mientras el volante respondía una pregunta, el fanático de Universidad de Chile pasó por detrás de las cámaras y lanzó: “Los vamos a c… peruanos c…”.

Ello generó la evidente incomodidad del jugador de 33 años, que quedó pasmado ante las palabras que le propinaron, aunque después esbozó una sonrisa. Los periodistas peruanos también reaccionaron disgustados.

Fernando Gaibor se mordió la lengua tras ser insultado por un hincha de Universidad de Chile. (Getty)

El insulto al jugador de Alianza Lima

Antes de enfrentar a Universidad de Chile: esto dijo Fernando Gaibor

Previo al episodio, el mediocampista –al que le anularon un gol en el partido de ida– analizaba la revancha en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Se jugará el jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas.

“La clave va a ser que tengamos en cuenta todos los detalles en el desarrollo del juego y que seamos contundentes también. Es una instancia en la que nadie quiere perder, nadie quiere dar espacios, se va a volver friccionado”, reflexionó.