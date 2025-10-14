Pese a las críticas por su rendimiento en Universidad de Chile, Lucas Di Yorio se ha consolidado como la gran carta goleadora del Romántico Viajero en la temporada 2025.

El delantero argentino, que llegó al Centro Deportivo Azul (CDA) a préstamo desde Athletico Paranaense de Brasil, ha dejado atrás los cuestionados rendimientos de Cristian Palacios y Luciano Pons, cumpliendo con creces en su nueva etapa.

No solo convierte goles, sino que su efectividad frente al arco rival, su participación en jugadas claves y su aporte al juego colectivo lo distinguen de otros atacantes de la Liga de Primera.

Lucas Di Yorio, el delantero más eficaz de la Liga de Primera

Su capacidad de definición y constancia le permiten superar a referentes como Fernando Zampedri, Leonardo Valencia, Diego Coelho y Lionel Altamirano en aspectos esenciales del rendimiento ofensivo.

¿El dato? El ex Everton de Viña del Mar marca la diferencia: Di Yorio registra un gol cada 105 minutos, mientras que Zampedri lo hace cada 150′, Valencia cada 152′, Coelho cada 169′ y Altamirano cada 172′.

Lucas Di Yorio viene de anotar un doblete ante Palestino | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Si se excluyen los penales, la eficiencia del argentino es aún más destacada: 11 goles frente a 8 de Coelho, 7 de Zampedri y 6 de Altamirano, consolidándolo como el atacante más letal del certamen nacional hasta ahora.

De esta forma, algunos hinchas bullangueros comienzan a analizar la posibilidad de que el club concrete la compra definitiva de su pase.