Universidad de Chile no logró la victoria y empató 1-1 contra Deportes La Serena por la Liga de Primera. El conjunto azul se alejó del título y ello generó críticas hacia Gustavo Álvarez.

La razón: el DT utilizó un equipo alternativo ante los granates. Tal determinación no cayó para nada bien en un histórico relator del cuadro laico. Su nombre es José “Pepe” Ormazábal.

En conversación con BOLAVIP Chile, la figura radial y acérrimo hincha azul se lanzó contra el entrenador argentino. No le perdonó saltar a la cancha con un once inicial repleto de relegados jugadores.

“Lo de hoy fue una falta de respeto, o sea, no puede mandar a la cancha un equipo prácticamente 100% B“, comenzó señalando con fastidio el fanático de Universidad de Chile.

“Solamente dos elementos titulares que habían jugado frente a Alianza Lima, hoy día arrancaron jugando. Eso no puede ser, porque hay que tener respeto por el campeonato nacional“, agregó.

Gustavo Álvarez fue objeto de críticas tras el empate de Universidad de Chile ante Deportes La Serena. (Créditos: Cristián Vargas / La Magia Azul)

El mazazo a Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Finalmente, Pepe Ormazábal aseguró que los azules ya se despidieron del título. Tiró la toalla y le advirtió al estratega argentino: puede quedarse sin pan ni pedazo esta campaña.

“Deja escapar la oportunidad de que la gente azul siga soñando con el título, dar la pelea hasta el final. Pero ya se entregó, hay que olvidarse del título (…) Se aferra fieramente a lo que le queda para salvar el año”, comentó.

“Hay que ser claro, si la U no avanza a la final de la Copa Sudamericana y considerando un mal torneo nacional, es un año malo para la U. Yo me atrevo a decir que es un fracaso“, cerró.