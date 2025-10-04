Pese a que falta todavía para que termine el año, en Universidad de Chile comienzan a ordenarse para saber quién se va, quién se queda y quien podría llamar.

A mitad de semana surgió la noticia de que Cristopher Toselli se retiraría del fútbol a fin de temporada, por lo que la U necesitaría sí o sí un portero que pueda competir con el titular Gabriel Castellón.

Sonaron candidatos como Gabriel Arias y Tomás Ahumada de Audax Italiano, pero el comentarista Héctor Tito Awad en conversación con BOLAVIP es de otra idea, y propone un guardapalos diferente.

“Un arquero necesitamos, porque no le van a renovar a Toselli, respecto a Ahumada, no, yo prefiero a Ignacio González porque la U realmente necesita un arquero”, afirmó el comentarista de La Magia Azul.

Otro punto que tocó Héctor Tito Awad es sobre si Universidad de Chile debe ir o no por Turboman, aprovechando la cláusula de salida que tiene el atacante. “Respecto al delantero, la U necesita un pepero y no sé si Eduardo Vargas sea goleador, en ese sentido prefiero a Felipe Mora”, afirmó.

El legendario periodista explica de todos modos que “a Eduardo le tengo un gran cariño por todo lo que le dio a la U en ese año 2011, pero reitero que más goleador es Mora y por eso es él el que tiene que venir a Universidad de Chile”.

Tito Awad prefiere a Ignacio González en el arco de la U.

¿Qué pasa con Cristopher Toselli en el arco de Universidad de Chile?

El portero que llegó en 2023 a la U termina contrato en diciembre de 2025 con los azules, y según información entregada por el periodista Marcelo Díaz, Cristopher Toselli estaría pensando en el retiro a fin de año.