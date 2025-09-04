La Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL entregó su veredicto. Independiente fue descalificado de la Copa Sudamericana 2025 tras los graves incidentes en Avellaneda en el partido ante Universidad de Chile por los octavos de final vuelta de la competición.

El cuadro argentino se pronunció en redes sociales tras conocer el fallo que los dejó fuera de la competición y además que los castiga a jugar sus próximos siete partidos internacionales de local sin público, más siete encuentros de visita sin sus hinchas.

“Perdió el fútbol, ganaron los violentos”, fue el mensaje que publicó el Rojo a través de sus redes sociales, evidenciando su disconformidad con la decisión adoptada.

En Independiente esperaban seguir en competencia o al menos jugar los minutos restantes del partido de octavos de final vuelta que estaba 1-1 en el segundo tiempo, cuando fue suspendido y luego cancelado.