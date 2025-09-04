Hace unos instantes desde la CONMEBOL dieron a conocer el fallo tras lo que fue la serie entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, en la que tal como señaló Bolavip Chile horas atrás, la U avanzó a la próxima ronda de la competencia.

Ahora, los dirigidos por Gustavo Álvarez se prepararán para lo que serán los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que se verán las caras ante Alianza Lima.

El conjunto peruano será el nuevo rival de la Universidad de Chile para esta competición, en la que los ‘Azules’ buscarán seguir firmes en su camino para llegar lo más alto posible en este torneo.

Desde la CONMEBOL, ya está lista la programación para lo que será esta llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Alianza Lima, la que se disputará a mediados de septiembre.

La U avanzó a cuartos de final | Foto: Photosport

¿Cuándo serán los duelos entre Universidad de Chile y Alianza Lima por la Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputará este jueves 18 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.

El duelo de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que se disputará en nuestro país, está programado para el jueves 25 de septiembre a partir de las 21:30 horas, en estadio por confirmar.