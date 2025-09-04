Tal como adelantó BOLAVIP, la Confederación Sudamericana de Fútbol comunicó el falló por lo ocurrido en Avellaneda en la llave de octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile.

La U avanza a cuartos y enfrentará a Alianza Lima, primero en Perú, y luego en Chile, donde no habrá hinchas, por el duro castigo recibido por la hinchada azul, que no podrá asistir en siete partidos internacionales como local y como visitante.

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, reaccionó a la sanción, dejando en claro que no quedó nada conforme y que apelará al durísimo castigo.

“Si bien creemos que se hizo justicia en lo deportivo, al darse por ganador a Universidad de Chile, no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar siete partidos de local sin público”, partió diciendo el mandamás.

Agregando que “sentimos que darnos por ganadores era lo que correspondía, luego de que el partido no pudo terminar de jugarse por una barbarie que de milagro no hubo muertos y que se produjo por culpa de la mala organización del club anfitrión y la falta de garantías entregadas por las autoridades locales”.

Clark reitera que “lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar en los partidos de local en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana”.

Michael Clark va a apelar al fallo CONMEBOL.

Universidad de Chile apelará al fallo CONMEBOL

“Analizaremos las acciones que podamos realizar para revertir esta situación y desde ya les contamos que estamos trabajando en la apelación”, cerró.