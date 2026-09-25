El periodista deportivo criticó duramente y apuntó al minoritario grupo de barristas de la U que causa desmanes: "Están destruyendo al club".

Los graves incidentes protagonizados -una vez más- por un grupo de hinchas de Universidad de Chile en el Estadio Sausalito han generado múltiples reacciones en las últimas horas. El partido ante Everton, por la ida de los octavos de final de Copa Chile, fue suspendido cuando se disputaba el minuto 83 y los azules ganaban 1-0.

En conversación con Bolavip Chile, el periodista deportivo Rodrigo Herrera apuntó duramente contra el grupo de barristas que provocaron los desmanes en Viña del Mar y al perjuicio que generan para la propia institución.

“La U juega con un rival en cancha y tiene un enemigo interno, que es este pequeño grupo de hinchas de sí mismo, que no se entiende cuál es su fin. Imagínate que a la U ahora la castigan sin hinchas visitantes todo lo que resta del campeonato”, señaló.

Los hinchas de la U nuevamente generaron desmanes en tribunas (Photosport).

El comentarista también vinculó los nuevos incidentes con el castigo que la U arrastra a nivel internacional por los hechos ocurridos hace más de un año en Avellaneda ante Independiente por Copa Sudamericana. En esa línea, Herrera aseguró que una reducción de la sanción resulta imposible con estos nuevos antecedentes.

“Si la U piensa colocar algún recurso, pedir un perdonazo, la verdad es que yo creo que queda muy lejos de esa posibilidad. La U con esto ya se olvida de cualquier tipo de reclamo ante Conmebol, porque hay un porcentaje de su hincha que no quieren entender el daño que le están provocando a la institución”, afirmó Herrera.

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Finalmente, el periodista lamentó que la violencia haya terminado opacando el desempeño del equipo dirigido por Fernando Gago. “Así no se puede cuando hay un grupo pequeño de hinchas que son capaces de suspender un partido, de instalar un relato y de hacer mucho daño. Son verdaderamente una enfermedad dentro del club, que lo está destruyendo por dentro”, sentenció.