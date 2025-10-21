Universidad de Chile vive semanas de ilusión. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez se alista para los desafíos más importantes de la temporada, tanto en la Copa Sudamericana como en la Liga de Primera 2025, con un plantel que ha sabido ganarse el reconocimiento de los hinchas por su entrega y compromiso.

Entre las figuras más destacadas del Romántico Viajero aparece Javier Altamirano, quien desde su llegada al club proveniente de Estudiantes de La Plata se ha transformado en un jugador clave dentro del esquema azul, no solo por su rendimiento futbolístico, sino también por la conexión que ha logrado generar con la gente.

El mediocampista de 26 años es un verdadero símbolo de esfuerzo, humildad y carisma, características que han conquistado el corazón de los fanáticos azules, quienes lo consideran uno de los referentes del plantel pese a su corta estadía en la institución laica.

Javier Altamirano y su cercanía con el hincha de Universidad de Chile

En conversación con los diversos medios de comunicación, el seleccionado chileno expresó su gratitud por el cariño que recibe de los hinchas del Chuncho y reflexionó sobre el rol que busca representar dentro del camarín y hacia el público.

“Me gusta ser… no sé si referente es la palabra, pero que los niños me tengan cariño, que la hinchada te tenga cariño, porque habla más como una persona. Siempre he dicho que antes de ser jugador somos personas, y eso le llegó a la hinchada de este gran club”, señaló el volante.

Altamirano recibe partido a partido el cariño del pueblo azul | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

El ex Huachipato agregó que siente una gran satisfacción por haber generado una conexión tan positiva con el público azul: “Muy feliz de poder generar algo en la gente, mientras sea positivo, de la U”, cerró.

De esta manera, Altamirano reafirma su compromiso y sentido de pertenencia con Universidad de Chile.